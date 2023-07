Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore torna protagonista della vostra vita e state anche ritrovando un bell’equilibrio tra vita privata e professionale. Sul lavoro ci sono tante responsabilità ma tenete a bada lo stress. Per fortuna l’estate è vicina e potrete riposare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 luglio 2023), non chiudetevi in casa perché la persona giusta per voi è lì fuori. Sul lavoro la stanchezza è tanta ma presto arriverà il vostro meritato riposo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi state godendo questo momento di vacanza nel migliore dei modi e con la persona che vi fa battere il cuore. Sul lavoro otterrete grandi risultati. Magari può essere il momento propizio per trovare un nuovo impiego o chiedere un meritato aumento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, meglio prendersi un momento di riposo dal lavoro per dedicarvi un po’ di più alla vostra vita privata. Il weekend sarà spensierato e divertente quindi godetevelo tutto. Potete andare un po’ al mare o trascorrere qualche giorno di relax in compagnia del partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 luglio 2023), potrebbero esserci problemi di famiglia ma nulla di troppo grave. Sul lavoro il periodo è sia stressante che stimolante.

PESCI

Cari Pesci, nell’ultimo periodo avete dimostrato grande coraggio e forza nel portare avanti le vostre scelte contro tutto e tutti. Continuate così e non abbiate più paura di niente. Cosa può fermarvi? Nulla se siete in stato di grazia. Andate quindi dritti per la vostra strada.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: portate avanti con entusiasmo le vostre idee, niente e nessuno può fermarvi.