Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete vissuto qualche momento di incertezza in amore ma adesso le cose iniziano ad andare meglio e il weekend regalerà tante sorprese. Sul lavoro prendetevi una pausa anche perché da lunedì ci sarà da impegnarsi molto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 luglio 2023), luna è dalla vostra parte quindi ottimo momento per i sentimenti. Sul lavoro non abbiate paura di esporre le vostre idee al capo. Sarà comunque un confronto utile e costruttivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete vissuto una settimana stressante ma adesso finalmente riuscirete a rilassarvi un po’. Sul lavoro state alla larga dalle persone negative. C’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada e non ve ne pentirete.

CANCRO

Cari Cancro, il primo passo per migliorarsi è ammettere i propri sbagli quindi iniziate così, anche chiedendo scusa. Sul lavoro arrivano belle risposte. Potete avanzare importanti richieste e capire da che parte andare. Non fate però il passo più lungo della gamba.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 luglio 2023), grazie alla vostra determinazione riuscirete ad arrivare lontano. Non trascurate l’amore, però, perché il partner potrebbe risentire della vostra assenza. Magari organizzate qualcosa di romantico in vista del fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, in questo fine settimana potreste ricevere bellissime risposte d’amore. E nelle questioni di cuore non fatevi influenzare dagli altri, scegliete in base a quello che volete voi. Il vostro istinto raramente vi tradisce.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: seguite il vostro istinto e non sarete delusi. Ottime risposte in amore.