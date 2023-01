Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore inizia davvero a sorridervi, anche se dovrete comunque impegnarvi molto per riuscire a superare degli screzi del recente passato. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover farei i conti con dei problemi, non vi abbattete e cercate il modo migliore per uscirne.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 gennaio 2023), siete estremamente polemici e questo vi spinge anche a riflettere bene sulla storia d’amore che state vivendo, mettendola in discussione. Avete voglia di cambiamenti lavorativi, ma dovete ancora portare a termine un progetto che avete intrapreso da tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è un momento molto favorevole per i sentimenti. Sarà una giornata all’insegna dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare affidamento sulla schiettezza, non procrastinate le situazioni, cercate di chiarire aspetti che sono rimasti in sospeso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete cercare di essere più leggeri nelle vostre cose e, a volte, anche nei rapporti di coppia. Non appesantite la vostra storia… Non fatevi tirare dentro a discussioni lavorative inutili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 gennaio 2023), si aprono per voi prospettive sentimentali emozionanti. Lasciatevi andare a una relazione che sembra avere tutte le caratteristiche giuste per darvi quello di cui avete bisogno. Lavoro? Cercate di fare una cosa alla volta se volete riuscire ad ottenere dei risultati.

PESCI

Cari Pesci, dovete prepararvi ad affrontare una persona, l’importante però è che voi lo facciate lasciando parlare il vostro cuore. Per avere una svolta professionale dovete aspettare ancora un po’. Tra qualche mese le vostre aspettative potrebbero essere soddisfatte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: si aprono per voi prospettive sentimentali emozionanti.