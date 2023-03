Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è probabile che questo sia un mese di piccoli ripensamenti o di indecisioni. Chi ha mollato tutto qualche anno fa potrà contare su un recupero quasi inaspettato. Bene così!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 marzo 2023), la stanchezza c’è, ma tranquilli: il recupero è dietro l’angolo. Quelli che non hanno avuto soddisfazioni o che addirittura hanno dovuto affrontare un problema (anche grosso…), vedranno la situazione cambiare anche se questo avverrà pian piano. Un passo alla volta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore avete cambiato registro e atteggiamento. Quelli che hanno detto basta, hanno perso tempo o in qualche caso hanno tradito potranno vivere un nuovo inizio. Voltare pagina.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di mantenere sotto controllo le tensioni. Nel corso degli ultimi mesi ci sono stati parecchi problemi da affrontare ma siete sulla buona strada per recuperare e voltare pagina.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 marzo 2023), nel corso delle prossime ore si farà sentire la stanchezza. Piccoli contrasti sul lavoro dove vorreste chiudere collaborazioni che non fruttano. Il consiglio è quello di non farsi condizionare dai contrattempi.

PESCI

Cari Pesci, da domani ci sarà una situazione di tensione anche perché stanno per cambiare tante cose nella vostra vita. Forse troppe. Da qui alla fine del mese potrebbero esserci novità sia in campo amoroso sia lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: il recupero è dietro l’angolo.