Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo fine settimana dovrete stare attenti al portafogli perché avete avuto tante, troppe, spese. In particolare perché vorreste mettere in campo le vostre idee e farle diventare realtà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 aprile 2023), nel corso delle prossime ore potreste svegliarvi un po’ nervosi e sottotono. Purtroppo sarà quasi la normalità durante questo weekend. Meglio che impariate a convivere almeno per le prossime 48 ore con questa situazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il fine settimana andrebbe investito nei sentimenti. Se siete impegnati con una persona da diverso tempo è giunto il momento di stupire il vostro partner. Se siete single, potreste fare incontri speciali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state ritrovando una buona energia e una migliore razionalità e questo vi aiuterà a relazionarvi in maniera positiva e propositiva con le persone che vi stanno intorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 aprile 2023), queste sono giornate di riflessione e forse anche di agitazione. Siete stati un po’ nervosi nei giorni scorsi, cercate quindi di ritrovare la serenità per capire cosa volete dal vostro immediato futuro.

PESCI

Cari Pesci, questo è un fine settimana liberatorio per molti di voi. Le relazioni importanti finiranno per consolidarsi e non solo per quanto riguarda l’amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: il fine settimana andrebbe investito nei sentimenti.