Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un interesse culturale, artistico o personale può diventare una fonte di nuove energie. Nel lavoro sarà utile confrontarsi con interlocutori diversi e non escludere una collaborazione soltanto perché richiede un approccio nuovo. Le vostre capacità diplomatiche possono facilitare un accordo, purché non sacrifichiate le vostre esigenze. In amore torna il bisogno di sentirsi scelti e apprezzati: chi vive una relazione dovrebbe parlare apertamente di ciò che desidera, senza aspettare che l’altro intuisca tutto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 novembre 2026), una situazione che richiede discrezione può essere gestita con maggiore efficacia se evitate di anticipare le vostre mosse. Nel lavoro è possibile rivedere un accordo o trovare una soluzione alternativa a un problema che sembrava bloccato. Le questioni economiche vanno affrontate con attenzione, senza lasciarsi condizionare da promesse troppo allettanti. In amore c’è bisogno di autenticità: una relazione può diventare più profonda se smettete di nascondere le vostre vere intenzioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di ampliare le vostre conoscenze può condurvi verso esperienze utili anche sul piano professionale. Un corso, un progetto editoriale o un contatto con persone lontane dal vostro ambiente abituale possono offrire spunti interessanti. Non lasciate, però, che l’entusiasmo vi porti a trascurare gli impegni già assunti. In amore avete bisogno di complicità e movimento: una proposta fuori dall’ordinario può riaccendere la curiosità e rendere più vivace la vita di coppia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione professionale richiede pazienza e capacità di valutare ogni passaggio prima di prendere una decisione. Potreste dover riorganizzare alcune responsabilità o occuparvi di un impegno amministrativo che non può più essere rimandato. La vostra determinazione resta un punto di forza, ma non dovete dimenticare il valore della collaborazione. In amore serve maggiore disponibilità a condividere pensieri e preoccupazioni: non sempre mostrarsi forti è la soluzione migliore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 novembre 2026), un’idea originale può trovare terreno fertile, soprattutto se riuscirete a coinvolgere persone che condividono il vostro interesse per il cambiamento. Nel lavoro è un buon momento per sperimentare strumenti nuovi, proporre soluzioni alternative o rivedere un progetto che ha perso slancio. La creatività deve però accompagnarsi a una strategia precisa. In amore desiderate un rapporto che sappia sorprendervi senza limitare la vostra indipendenza: la sintonia mentale sarà particolarmente importante.

PESCI

Cari Pesci, una maggiore attenzione ai vostri desideri può aiutarvi a prendere le distanze da situazioni che assorbono troppe energie. Nel lavoro una capacità personale potrebbe essere riconosciuta e trasformarsi in un’occasione da sviluppare con fiducia. Evitate, però, di lasciare tutto all’intuizione: organizzazione e concretezza saranno indispensabili. In amore c’è voglia di dolcezza e comprensione, ma anche di certezze. Un confronto sincero può aiutarvi a capire quali sentimenti hanno basi solide.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un’idea originale può trovare terreno fertile, soprattutto se riuscirete a coinvolgere persone che condividono il vostro interesse per il cambiamento.