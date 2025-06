Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il tuo desiderio più grande è ritrovare tranquillità interiore, ma le questioni pratiche sembrano mettersi di traverso. Problemi legati al denaro, responsabilità lavorative che si moltiplicano, la necessità di sostituire qualcuno o di fare più del dovuto… tutto questo rischia di mettere a dura prova il tuo equilibrio, già di per sé delicato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 giugno 2025), non è il momento di restare in disparte: il tuo carisma naturale è più forte che mai, e le persone attorno a te sono pronte a riconoscere il tuo valore. Tuttavia, l’unico punto debole di questo periodo riguarda i sentimenti: lo Scorpione spesso mette alla prova il partner, quasi per verificare la sincerità e la profondità del suo amore. Questo atteggiamento, però, può creare tensioni e fraintendimenti: non sempre chi ti sta vicino interpreta le provocazioni come un gioco, e rischi di ferire chi ti ama davvero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove non è più in opposizione, e questo significa che sul lavoro puoi finalmente tornare a volare alto, a progettare senza paura. Tuttavia, è nelle questioni sentimentali che restano ancora alcune ombre: forse c’è stata una delusione, qualcuno ha tradito la tua fiducia, o semplicemente hai bisogno di capire chi hai davvero al tuo fianco. Se una vetta non è stata raggiunta agli inizi dell’anno, la seconda parte del 2025 consentirà molto di più. La buona notizia è che da luglio sarai già più sereno: anche se qualcuno cercherà ancora di metterti i bastoni tra le ruote, non te la prenderai più come prima.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo senso di fatica ti accompagna ormai da qualche tempo, complice un transito di Giove che costringe a rivedere i conti, a fare i conti con guadagni inferiori alle aspettative. Impegni pressanti o ritardi nei pagamenti. Non è una situazione negativa in assoluto, ma ti obbliga a essere ancora più prudente, a non lasciare niente al caso. Dal punto di vista psicologico, il Capricorno tende a privilegiare sempre la concretezza, la sicurezza materiale: per te, una relazione senza basi solide, senza progetti comuni, ha poco senso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 giugno 2025), sei alla ricerca di novità, di emozioni che aiutino a uscire dalla routine e a ritrovare entusiasmo. Il cielo di luglio si presenta favorevole, soprattutto dal punto di vista sentimentale: dopo un periodo di confusione o di distacco, finalmente puoi tornare a vivere l’amore in modo più libero e autentico. Tuttavia, nelle ultime settimane la tua attenzione è stata rivolta soprattutto al lavoro (soldi): ti sei sentito bloccato, stanco di ripetere sempre le stesse cose, desideroso di cambiare ma senza sapere da dove cominciare.

PESCI

Cari Pesci, mostra il tuo lato creativo, chiedi ciò che ti spetta, senza timore del giudizio altrui. In amore, il periodo più caldo sarà agosto, ma già da ora tutto ciò che nasce può essere promettente: incontri intriganti possono rappresentare un’opportunità preziosa per chi desidera scuotere la propria quotidianità, soprattutto per coloro che da tempo si sentono soli o fuori dal giro delle emozioni più autentiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: mostra il tuo lato creativo, chiedi ciò che ti spetta, senza timore del giudizio altrui.