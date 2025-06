Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 giugno 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 giugno 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la sconfitta non esiste: ogni ostacolo, ogni rinvio, ogni momento di difficoltà è solo il preludio a una nuova sfida, a una rivincita che sai già di poter conquistare. In questo periodo, la tua mente è proiettata verso il futuro: stai pianificando come ottenere il riscatto nei confronti di chi, in passato, ti ha ostacolato o ha messo in dubbio il tuo valore. Il cielo è favorevole e spinge a guardare avanti con ottimismo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 giugno 2025), un momento favorevole per abbandonarsi a nuove emozioni, soprattutto se negli ultimi mesi hai sentito il bisogno di riordinare la tua vita sentimentale o di allargare la cerchia di rapporti. Se hai una relazione stabile, non c’è nessun segnale di rottura, anzi: il tempo lavora a tuo favore e aiuta a consolidare ciò che hai costruito.

GEMELLI

Cari Gemelli, è tipico del tuo segno cercare stimoli nuovi, e a volte questo bisogno si riflette anche nei piccoli acquisti, nei cambiamenti di arredamento o in spese per rendere l’ambiente domestico più vivace. Tuttavia, la vera domanda che dovresti porti oggi riguarda il senso di insoddisfazione che ti spinge a cercare costantemente novità: l’irrequietezza che senti non è solo materiale, ma soprattutto psicologica.

CANCRO

Cari Cancro, l’astrologia ci insegna che i momenti migliori vanno sfruttati fino in fondo: questo è proprio uno di quei periodi in cui puoi osare, proporre idee nuove, portare avanti progetti che ti stanno a cuore. Dal punto di vista psicologico, il Cancro adesso si sente finalmente più sicuro, capace di affrontare ciò che la vita gli mette davanti. In amore, chi sta vivendo una storia importante o desidera fare una scelta significativa – come una convivenza, un matrimonio o semplicemente un nuovo incontro – deve mettersi in gioco senza paure.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 giugno 2025), Giove, da poco entrato in un transito favorevole, e Mercurio, ancora per pochi giorni vicino a te, amplificano il desiderio di innovazione e cambiamento. Se negli ultimi mesi hai lavorato bene, impegnandoti con costanza e dedizione, ora iniziano ad arrivare le prime conferme, i primi riconoscimenti che tanto hai sperato. L’astrologia ci insegna che i momenti migliori vanno sfruttati fino in fondo: questo è proprio uno di quei periodi in cui puoi osare, proporre idee nuove, portare avanti progetti che ti stanno a cuore.

VERGINE

Cari Vergine, se negli ultimi mesi ti sei sentito trascurato o poco ascoltato dagli altri, è il momento di rivendicare il tuo spazio, le tue necessità. Dal punto di vista psicologico, è probabile che tu stia riscoprendo il valore della tolleranza: rispetto a marzo e aprile, quando tutto sembrava incerto e instabile e avevi una certa frenesia addosso, ora hai le idee molto più chiare. Sai cosa vuoi, e soprattutto come ottenerlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: Giove, da poco entrato in un transito favorevole, e Mercurio, ancora per pochi giorni vicino a te, amplificano il desiderio di innovazione e cambiamento.