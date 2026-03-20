Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di riequilibrio interiore. Avete bisogno di ritrovare serenità e di allontanarvi da situazioni troppo pesanti. Nel lavoro è il momento di fare scelte più consapevoli. In amore una conversazione sincera può portare a una svolta positiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 marzo 2026), giornata intensa ma non confusa. Sapete bene cosa volete, anche se non lo dite apertamente. Nel lavoro vi muovete con strategia e questo vi dà un vantaggio. In amore le emozioni sono forti, ma cercate di non chiudervi troppo: condividere può rafforzare il legame.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di cambiare aria, anche solo mentalmente. La routine vi pesa e cercate stimoli nuovi. Nel lavoro potrebbe arrivare un’idea o una proposta che rompe la monotonia. In amore siete più spontanei del solito e questo vi rende molto affascinanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata produttiva ma anche impegnativa. Avete molte cose da gestire e la vostra capacità organizzativa sarà fondamentale. Nel lavoro arrivano piccoli segnali positivi. In amore però cercate di non trascurare il lato emotivo: qualcuno potrebbe chiedere più attenzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 marzo 2026), pensate fuori dagli schemi più del solito. Potreste trovare una soluzione originale a un problema che sembrava complicato. Nel lavoro è il momento di osare un po’ di più. In amore invece serve più presenza concreta: le parole non bastano.

PESCI

Cari Pesci, giornata particolare: siete più consapevoli di ciò che provate e questo vi aiuta a fare scelte più mature. Nel lavoro potreste intuire qualcosa prima degli altri. In amore c’è una dolcezza diversa, meno idealizzata e più reale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: pensate fuori dagli schemi più del solito.