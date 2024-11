Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una differenza abissale con il periodo di forte crisi che avete subìto nel recente passato. Alcuni rapporti possono essere recuperati, si può guardare al futuro con ottimismo. Lavoro? Probabilmente avrete la necessità di parlare con persone competenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 novembre 2024), queste stelle permettono di rinunciare ad un amore che non ha più ragione di esistere. Per quanto riguarda il lavoro, non sarete troppo presi dalle questioni familiari o distratti dall’amore, realizzerete parecchio nel campo pratico.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso di queste ore avete la netta sensazione che voi ormai siete delle persone nuove, che avete più chiara la visione del futuro, delle vostre esigenze. Novembre si è aperto con un cielo di presenze planetarie nel vostro segno molto positive. Lavoro? L’ottimismo coinvolgerà soprattutto i lavoratori indipendenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, qualche emozione in più può arrivare entro metà del mese, giornate interessanti per coloro che vogliono vivere nuove passioni. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcuno ha cercato di fermarvi ora non potrà più farlo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 novembre 2024), le vostre sono stelle molto interessanti, l’amore può essere un punto di riferimento soprattutto per chi è pressato dal lavoro o di recente ha dovuto rinunciare ad un incarico. Il nuovo passaggio di Marte porta fatica fisica e stanchezza.

PESCI

Cari Pesci, il mese di novembre non porterà una serie di novità eclatanti per la vita affettiva o quantomeno i chiarimenti che non sembrano essere definitivi… Per quanto riguarda il lavoro, spendere troppo in questo periodo potrebbe essere un errore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: ora alcuni rapporti possono essere recuperati.