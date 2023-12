Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi hanno faticato parecchio nel cercare di superare degli ostacoli lavorativi e non. Ma anche nel superara qualche blocco importante. Recupero in arrivo a partire da domenica.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 dicembre 2023), se avete una bella storia, non ci saranno problemi, ma se da tempo c’è stata qualche questione, qualcuno potrebbe anche alzare la voce. Chi ha una storia complicata deve stare ancora più attento. Se invece la storia sta nascendo, è possibile che ci sia un po’ di confusione. Fate mente locale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore ci saranno delle belle conferme dal punto di vista degli affetti. Ci sarà la possibilità che qualcuno torni dal passato, ma evitate le storie che ormai non hanno più nessuna ragione di esistere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sono in arrivo novità nel campo sentimentale. Nelle giornate di domani e domenica sarete concentrati sul verificare un’amore. Se avete in programma qualche viaggio, questo è il momento giusto per partire. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 dicembre 2023), nel corso delle prossime ore di questo fine settimana cercate di ravvivare l’amore. In questo periodo avete dato piu’ importanza all’aspetto economico e lavorativo che sentimentale. Così non va, cambiate atteggiamento!

PESCI

Cari Pesci, quelle di domani e domenica saranno due giornate positive per nuovi incontri. Attenzione domenica a non alzare troppo la voce. Non ne vale la pena. Calma…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: sono in arrivo novità nel campo sentimentale.