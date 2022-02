Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 19 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 19 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete polemici in questi giorni; coloro che lavorano da tempo in una realtà hanno pensato di andarsene perchè si trovano in condizioni ostili. Con Saturno dissonante, questa fase in realtà non è una crisi, siete voi che avete poca energia nel fare le cose. Serve ottimismo per il futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 febbraio 2022), nelle prossime ore non vi sentirete al top a livello fisico anche perchè avrete molto da fare. Il 2022 sarà un anno che vi libererà dalle preoccupazioni e dalle cose che non vanno più. Se un rapporto non funziona più, mettevi il cuore in pace: non lo cambierete di certo ora.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi innamorate facilmente. Alla stesso tempo però vi stancate… Se in amore si sono ripetuti dei contrasti, dovrete stare attenti. Nel prossimo fine settimana potrebbero ripresentarsi momenti di tensione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un segno forte e determinato, ma ricordate che è anche bene ascoltare cosa dicono gli altri ogni tanto. Chi si è chiuso dovrà cambiare il suo atteggiamento. Dopo la seconda metà del mese di marzo vi renderete conto di una situazione che ora non vi è molto chiara.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 19 febbraio 2022), giorni importanti, ogni tanto vorreste cambiare qualcosa nella vostra vita, non fate una rivoluzione, ma guardare ad altri orizzonti. E’ difficile per voi non programmare qualcosa di nuovo, e la stabilità vi dà fastidio.

PESCI

Cari Pesci, in arrivo un amore improvviso per chi è single oppure grandi progetti con chi amate già. Da parte vostra c’è tanta voglia di voler concludere in ambito sentimentale. La scopo principale ora è la stabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete single? In arrivo un amore improvviso.