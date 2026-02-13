Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 14 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la tua diplomazia sarà la chiave di oggi. Sul lavoro, potresti mediare situazioni complicate con eleganza, guadagnandoti stima e rispetto. In amore, la giornata favorisce gli incontri: chi è solo potrebbe sentirsi attratto da persone affascinanti e stimolanti, mentre le coppie troveranno armonia e complicità. Bellezza e stile saranno i tuoi alleati, approfitta per curare il tuo aspetto e la tua immagine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 14 febbraio 2026), il tuo magnetismo è irresistibile. Sul lavoro, le intuizioni profonde ti permettono di anticipare mosse e opportunità: sfrutta questo potere con discrezione. In amore, passione e intensità guidano la giornata: il legame con chi ami potrebbe intensificarsi, ma attenzione a non essere troppo possessivo. Energia e mistero ti rendono irresistibile, quindi goditi il fascino del momento.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura chiama e la tua voglia di libertà è al massimo. Sul lavoro, nuovi progetti o viaggi possono portare soddisfazioni, ma non trascurare dettagli pratici. In amore, le occasioni di flirt o incontri stimolanti sono dietro l’angolo: lasciati andare senza troppi schemi. La parola chiave della giornata è entusiasmo: il mondo è un parco giochi e tu sei pronto a esplorarlo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la disciplina paga più che mai. Sul lavoro, la determinazione ti porterà a risultati concreti, ma attenzione a non essere troppo rigido con gli altri. In amore, momenti di serenità e affetto profondo rafforzano i legami: chi ha accanto un partner apprezzerà la tua costanza, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che ammira la tua serietà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 14 febbraio 2026), la tua mente è un laboratorio di idee geniali. Sul lavoro, progetti innovativi o collaborazioni originali possono portare risultati sorprendenti. In amore, la tua eccentricità e spontaneità attirano attenzioni: qualcuno potrebbe rimanere colpito dal tuo modo unico di vedere il mondo. Lascia spazio alla creatività, sia nei sentimenti che nella vita quotidiana: oggi il nuovo è il tuo alleato.

PESCI

Cari Pesci, il tuo intuito è al massimo: ascolta il cuore e le emozioni guideranno le tue scelte. Sul lavoro, idee creative e sensibilità ti aiutano a risolvere problemi e a creare armonia tra colleghi. In amore, romanticismo e complicità rendono la giornata speciale: un gesto dolce o un messaggio inatteso possono far brillare gli occhi di chi ami. Connettiti con la tua parte spirituale: meditazione o musica ti porteranno equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ascolta il cuore e le emozioni guideranno le tue scelte.