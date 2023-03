Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna la voglia di amare e se avete a che fare con qualcuno del leone aspettatevi bei momenti da condividere. Sul lavoro siete alla ricerca di qualcosa di più stimolante ma le offerte vanno valutate con attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 marzo 2023), la luna è favorevole nel weekend quindi tutti i problemi d’amore nati di recente potranno essere risolti una volta per tutte. Sul lavoro tutto procede al meglio ed è favorito il rapporto con i colleghi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sfruttate questo weekend per vivere dei bei momenti con il partner. Venere e Marte vi danno una mano. Sul lavoro meglio non fare passi falsi o azzardi. Attenzione ai soldi. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e il portafogli piange.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la luna è opposta quindi attenzione perché potrebbero esserci ostacoli in amore. Sul lavoro se siete in società con qualcuno meglio ridefinire bene i ruoli e le gerarchie. Non tutto sta andando secondo i piani, ma presto le cose si aggiustano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 marzo 2023), avete delle stelle molto belle da sfruttare al massimo in amore. Sul lavoro, invece, sono tante le difficoltà ma nei prossimi giorni si potrà recuperare.

PESCI

Cari Pesci, questo sabato regala qualche emozione in più e una grande voglia di innamorarvi. Sul lavoro, dopo mesi di difficoltà, inizia un bel periodo di recupero e ve lo meritate tutto. Avete passato un periodo di grande difficoltà, ma ora tutto sembra sistemarsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: con queste stelle potete ottenere grandi cose in ogni campo.