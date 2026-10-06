Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 7 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 7 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state recuperando una maggiore libertà di scelta e questo vi permette di affrontare alcune situazioni con meno tensione. Una questione professionale può richiedere un confronto franco, ma parlare apertamente sarà più utile che continuare a rimandare. Anche sul piano economico è arrivato il momento di capire quali priorità meritano davvero attenzione. In amore avete bisogno di sentirvi considerati, non semplicemente assecondati: una differenza importante che sarà utile chiarire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 7 ottobre 2026), la vostra capacità di osservare ciò che accade intorno a voi sarà particolarmente forte. Potreste intuire le vere intenzioni di qualcuno senza bisogno di troppe spiegazioni, ma non sarà necessario rendere subito pubblico ciò che avete capito. Sul lavoro una strategia prudente può portarvi più lontano di una reazione impulsiva. Nei sentimenti torna il desiderio di vivere qualcosa di intenso, purché ci sia reciprocità e non siate voi gli unici a mettervi in gioco.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di allargare i vostri orizzonti e la giornata può offrirvi un’occasione interessante per farlo. Potrebbe trattarsi di un nuovo ambiente, di un’attività diversa dal solito o semplicemente della possibilità di confrontarvi con persone che hanno idee lontane dalle vostre. Nel lavoro non sottovalutate una proposta solo perché arriva in una forma diversa da quella che immaginavate. In amore la curiosità torna protagonista: chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona decisamente fuori dai propri schemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase nella quale la pazienza può finalmente dare i suoi frutti. Una situazione professionale che avete seguito con costanza mostra segnali incoraggianti, anche se non tutto è ancora definito. Fate attenzione soltanto a non trasformare ogni responsabilità in un obbligo personale: qualche volta è necessario fermarsi e ricaricare le energie. In amore avete bisogno di gesti concreti e di una presenza affidabile, più che di promesse difficili da mantenere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 7 ottobre 2026), una giornata utile per rimettere mano a un’idea che avevate accantonato. Potreste accorgervi che, con qualche modifica, qualcosa che sembrava prematuro è invece diventato realizzabile. Nel lavoro la vostra originalità viene notata, ma sarà importante accompagnarla con una buona dose di concretezza. In amore non avete voglia di rapporti soffocanti: cercate una persona con cui condividere interessi, curiosità e soprattutto una certa libertà di essere voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, avete bisogno di fare ordine tra desideri diversi e aspettative che negli ultimi giorni si sono accavallate. Una decisione diventa più semplice quando smettete di immaginare tutte le possibili conseguenze e vi concentrate su ciò che sapete realmente. Nel lavoro una collaborazione può rivelarsi più utile del previsto, soprattutto se accettate di non dover fare tutto da soli. In amore lasciate che siano i piccoli segnali a guidarvi: un’intesa autentica non ha bisogno di essere continuamente messa alla prova.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete bisogno di fare ordine tra desideri diversi e aspettative che negli ultimi giorni si sono accavallate.