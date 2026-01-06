Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 7 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni da prendere a breve. In amore siete più sensibili del solito: evitate di idealizzare troppo una situazione. Per quanto riguarda il lavoro, serve diplomazia, ma anche fermezza: rimandare non aiuta. Buon momento per rimettere al centro voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 7 gennaio 2026), state vivendo un periodo potente e trasformativo. Per quanto riguarda il lavoro, avete grande intuito: seguite le vostre sensazioni, ma evitate scontri inutili. In amore volete verità e intensità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, movimento e libertà. In queste ore di gennaio avete una grande voglia di guardare avanti, di cambiare prospettiva. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove possibilità, soprattutto per chi studia o lavora con l’estero. In amore siate sinceri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo impegnativo ma costruttivo. State costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati non sono immediati. Per quanto riguarda il lavoro, contano disciplina e visione a lungo termine. Resistenza fisica buona, ma attenzione alla stanchezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 7 gennaio 2026), fase di cambiamento e inquietudine creativa. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano idee nuove, ma vanno rese concrete. In amore siete imprevedibili: chi vi ama deve seguirvi senza cercare di controllarvi.

PESCI

Cari Pesci, periodo molto sensibile e intuitivo. Cercate di proteggere il vostro cuore e sceglite chi vi rispetta. Per quanto riguarda il lavoro, serve più chiarezza e meno dispersione. Ascoltate l’intuito, ma restate con i piedi per terra.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: fase di cambiamento e inquietudine creativa.