Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 3 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 3 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete molto ottimisti, ma se c’è da chiudere qualche accordo importante, dovrete farlo con entusiasmo e determinazione nelle prossime settimane. In generale in questo 2021 siete tra i segni più fortunati dello zodiaco, per cui approfittatene. Cercate di avere le idee chiare, anche se molti stanno aspettando risposte da qualcuno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (3 marzo), siete tra quei segni che hanno vissuto un febbraio complesso, e ora avete tanta voglia di riscatto. Avete voglia di riemergere e ripartire. Nelle ultime settimane ci sono state difficoltà sul lavoro e probabilmente anche dal punto di vista economico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di grandi cambiamenti. Vorreste cogliere al volo delle nuove occasioni e sfruttarle al massimo. Molti invece sono sottotono perché queste opportunità ancora non si sono palesate. Difficile l’amore: se una storia è giunta al capolinea, meglio lasciar perdere e voltare pagina. Avete voglia di stare un po’ da soli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella appena passata è stata una settimana davvero complicata, e adesso avete voglia di rimettervi in sesto e ripartire alla grande. Riflettete su nuove opportunità di lavoro. Se le cose non vanno bene, potrebbe essere arrivato il momento di una svolta. Potreste essere un po’ giù di morale perché qualcuno vi ha voltato le spalle.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questi giorni vivete un forte conflitto interiore ma in generale è un oroscopo positivo. In questa settimana dovete cercare di non stare con la testa fra le nuvole, ultimamente infatti siete molto distratti e questo può essere un male. Inoltre siete troppo ansiosi.

PESCI

Cari Pesci, settimana scorsa avete vissuto momenti di grande disagio, e alcuni di voi potrebbero aver vissuto un distacco molto doloroso. Dovete riprendervi e ripartire con entusiasmo. Ultimamente inoltre siete piuttosto malinconici. Venere nel segno comunque vi rende romantici e porta presto novità positive. Arriveranno tempi migliori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete voglia di fare bene e ripartire dopo un periodo complesso.

