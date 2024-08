Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 28 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 28 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore potreste sentire il bisogno di bilanciare meglio le vostre relazioni interpersonali, evitando malintesi e incomprensioni. È il momento giusto per risolvere eventuali malintesi con amici o colleghi e ristabilire l’armonia. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non prendere decisioni affrettate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 28 agosto 2024), siete determinati e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Per quanto riguarda il lavoro, l’impegno sarà finalmente notato e apprezzato da chi di dovere, evitate solo conflitti con i superiori che potrebbero creare tensioni inutili. In amore potreste essere tentati di mettervi alla prova il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un amore può nascere ora che Venere non è più contraria. Bisognerà, però, evitare le recriminazioni in tutti i rapporti che sono rimasti in piedi. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo può ripartire un progetto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quello di agosto è stato un mese di messa in prova per quanto riguarda i sentimenti, chi non ha superato un esame d’amore sarà messo alla porta. Questo sembra un periodo più che altro di studio, di osservazione. Per quanto riguarda il lavoro, è il periodo giusto per cercare di programmare eventi validi anche nel corso delle prossime settimane. Qualcuno potrebbe aver deciso di chiudere una situazione, cambiare aria.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 28 agosto 2024), ottimo momento per voi. Venere ha iniziato un transito bello. Le coppie di lunga data, dopo aver vissuto un luglio pesante, saranno pronte a riabbracciarsi. Per quanto riguarda il lavoro, vi attende una settimana attiva. Il periodo attuale è quello più giusto da usare per stipulare contratti e prendere accordi.

PESCI

Cari Pesci, i progetti di coppia tornano favoriti ma il passato conta, c’è chi ha discusso troppo nel mese di agosto, alcuni ricorderanno un Ferragosto poco chiaro, ora finalmente si respira un’aria diversa. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete fare una scelta, è il momento migliore per proporvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottimo momento per voi. Venere ha iniziato un transito bello. Le coppie di lunga data saranno pronte a riabbracciarsi.