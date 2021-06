Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà per voi secondo il guru degli astrologi una giornata davvero positiva. Approfittatene per realizzare i vostri progetti. In amore potete risolvere tanti problemi di varia natura e fare progetti per il futuro insieme al partner. Sul lavoro potrebbero offrirvi nuovi ruoli o promozioni: un modo per dimostrare a tutti il vostro valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci sono discussioni e preoccupazioni in amore, soprattutto dettati da una condizione economica piuttosto incerta. Non temete e abbiate un altro po’ di pazienza, perché le opportunità migliori arriveranno da metà mese. Dovete solo stringere i denti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è decisamente una giornata sottotono, per cui cercate di non strafare se non volete avere brutte sorprese. In amore non mancano i dubbi, i problemi e le discussioni. Cercate di parlare con il partner e risolvere il prima possibile. Sul lavoro non tutto va come vorreste ma al momento dovete accontentarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox cercate di risolvere qualche problema di lunga data che vi sta affliggendo. potrebbe nascere una storia con qualcuno di inaspettato, e magari che non piace molto ai vostri amici. Ma d’altronde l’amore è cieco. Sul lavoro presto potrete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore le cose vanno meglio e questa è per voi decisamente una fase di recupero, dopo un periodo sottotono. Se avete chiuso una relazione di lunga data, pian piano potreste ritrovare la voglia di rimettervi in pista e ripartire. I problemi sul lavoro non mancano, magari anche qualche discussione con i colleghi, ma è tutto risolvibile.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore i problemi continuano ad essere parecchi. Evitate fraintendimenti e discussioni con chi vi circonda. Sul lavoro dovete essere molto attenti perché basta poco per commettere errori che poi pagherete a caro prezzo. C’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: giornata ottima sia in amore che sul lavoro.

