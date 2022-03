Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo prevede giornate positive in amore grazie alla Luna nel segno. Attenzione alle spese, che ultimamente sono state eccessive. Cercate di risparmiare e di non eccedere con le uscite. Rischiate altrimenti di litigare con il partner, che è più bravo di voi a fare economia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 marzo 2022), con Venere e Marte in aspetto critico, l’amore non può essere certo al top. Meglio essere prudenti. Sul lavoro Giove e Mercurio sono in buon aspetto, affrontate ora i problemi legali e superateli con serenità, se necessario facendovi aiutare da una persona esperta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non tutto è favorevole o positivo, anzi. State attenti alle relazioni, soprattutto se avete avuto delle incomprensioni con il partner. Sul lavoro è un periodo di grande stimoli e creatività, potete costruire qualcosa di speciale. Dimostrate il vostro valore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata positiva in amore, visto che la Luna è favorevole. Favoriti gli incontri, soprattutto per chi è single da tempo. Sul lavoro avete nuovi impegni e responsabilità, sono giorni difficili e rischiate di sentirvi sovrastati. Meglio prendervi una pausa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 marzo 2022), in amore ci sono soluzioni e rassicurazioni dopo un periodo complesso e di forte stress. Ma non temete, perché entro pochi giorni le cose miglioreranno notevolmente. Il lavoro migliorerà entro la fine del mese.

PESCI

Cari Pesci, giornata confusa in amore, a causa della Luna in opposizione. Sul lavoro potete mettere in atto qualche buona idea sfruttando il transito di Giove. Avanzate una richiesta, anche di tipo economico, è il momento giusto. Ricordate però di attuare un buon lavoro di squadra.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: bene l’amore, sul lavoro siete un po’ stanchi, ma tutto sommato soddisfatti per le nuove responsabilità.