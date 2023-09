Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la luna non è contraria quindi l’amore torna a splendere. Sul lavoro siete un po’ agitati ma la paura non vi porterà da nessuna parte. Inutile prendersela se qualcosa non va come vorreste. Vedrete che prima o poi tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 settembre 2023), la giornata non sarà eccezionale ma meglio non cadere nel vortice di pensieri negativi. Sul lavoro il cielo non aiuta molto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fate attenzione alle prossime giornate perché non saranno ideale per le emozioni. Sul lavoro sarebbe meglio portare a termine i progetti il prima possibile. Inutile tenersi dentro le cose, se qualcosa non va come vorreste, agite per fare in modo che ci siano dei cambiamenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere dà una bella spinta all’amore quindi finalmente potrete vivere nuove emozioni. Sul lavoro sta per arrivare il momento della rinascita. Una svolta che avete tanto atteso. Finalmente dopo tanti sacrifici ci sono delle novità positive.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 settembre 2023), attenzione all’amore perché potrebbe essere ancora abbastanza problematico. Sul lavoro c’è qualche preoccupazione. Forse un pagamento è in ritardo e vi mette ansia, ma presto tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, voi siete dei segni sempre molto aperti all’amore e finalmente avrete modo di vivere le emozioni al massimo. Sul lavoro attenzione alla stanchezza. Rischiate di commettere errori o imprecisioni che pagherete a caro prezzo. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: preparatevi a vivere forti emozioni, specie in amore.