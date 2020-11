Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, tenete duro ancora qualche ora: giovedì e venerdì la Luna sarà nel vostro segno. Ci saranno ottime notizie per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, da adesso tutto potrà riprendere il via!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (11 novembre), il quadro generale è positivo per i sentimenti, ma potreste chiarire alcune cose in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di affrontare subito i problemi che sono sorti di recente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di evitare discussioni inutili in amore e provate a ritrovare un po’ di serenità. Per quanto riguarda il lavoro, le prossime settimane saranno positive!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è ancora favorevole, ma eventuali indecisioni vanno gestite con cautela. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo di cambiamenti e nuove esperienze!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (11 novembre 2020), le coppie ancora innamorate e che hanno avuto una crisi in passato potranno recuperare. Sul lavoro, siete molto energici grazie a Marte. State pensando al vostro futuro e alle cose da fare!

PESCI

Cari Pesci, dalla giornata di lunedì siete molto agitati: qualcuno in amore vi ha deluso? Per quanto riguarda il lavoro, fate le cose a cui tenete di più. Una richiesta potrà essere accolta: cambiamenti e chiarimenti potranno iniziare proprio ora!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottime notizie sul lavoro dove siete molto energici. Recupero in amore.

