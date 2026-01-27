Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 28 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 28 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni rimandate tornano a bussare alla porta. Sul lavoro devi scegliere da che parte stare, senza paura di perdere qualcosa. In amore è il momento della chiarezza: le relazioni solide si rafforzano, quelle fragili vacillano. I single possono fare incontri interessanti, ma solo se smettono di idealizzare troppo. Belle stelle per la creatività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 28 gennaio 2026), sul lavoro potresti chiudere un capitolo e aprirne un altro, più in linea con chi sei ora. In amore sei passionale, ma anche sospettoso: attenzione a non creare problemi dove non ci sono. Chi è solo può vivere un’attrazione travolgente. Le stelle ti chiedono di lasciare andare il controllo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo favorisce viaggi, cambiamenti, nuove esperienze. Sul lavoro arrivano opportunità, soprattutto per chi osa uscire dagli schemi. In amore sei sincero, diretto, forse troppo: misura le parole. Le coppie hanno bisogno di nuovi stimoli, i single sono pronti a innamorarsi, ma solo se si sentono liberi. Energia in crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sul lavoro stai gettando basi importanti, anche se ora ti sembra di fare fatica. In amore sei più chiuso del solito: aprirsi non è debolezza. Le coppie devono ritrovare il dialogo, i single possono incontrare qualcuno in ambito lavorativo. Perseveranza premiata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 28 gennaio 2026), senti il bisogno di cambiare direzione. Sul lavoro idee innovative, ma serve concretezza. In amore sei affascinante, ma distante: chi ti ama chiede più presenza. I single possono vivere incontri fuori dagli schemi. È il momento di essere autentici, anche se questo significa andare controcorrente.

PESCI

Cari Pesci, il cielo parla di sogni, intuizioni, ma anche di confusione. Sul lavoro serve maggiore chiarezza: non rimandare decisioni importanti. In amore sei romantico, ma attento a non idealizzare troppo. Le coppie ritrovano dolcezza, i single possono innamorarsi facilmente. Le stelle ti invitano a mettere i piedi per terra senza smettere di sognare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: senti il bisogno di cambiare direzione. Sul lavoro idee innovative, ma serve concretezza.