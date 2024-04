Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, a partire da questa giornata sarete molto energici per merito di Marte che è in vostro favore. Potreste solo avere qualche malumore a metà settimana per quanto riguarda la sfera amorosa. Ma non pensateci ora. E soprattutto mantenete la calma e usate tutta la vostra diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 aprile 2024), avrete alcuni dubbi per quanto riguarda le relazioni. Chi non si sente più dentro una storia riuscirà a troncarla facilmente. Ma prima usate la testa, pensateci bene. Vedrete che le cose miglioreranno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarete invasi da una grande voglia di fare. Fate attenzione soltanto alla giornata di mercoledì dove potrebbero emergere delle incomprensioni in amore da evitare accuratamente. Fatevi furbi. Occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, preparatevi: vi attendono giorni delicati dal momento che dovrete decidere la vostre nuove priorità. Cercate di raccogliere tutte le vostre forze per affrontare le prossime giornate al meglio. Questo vale sia in amore sia nel lavoro. Riuscirete a superare problemi di lungo corso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 aprile 2024), vi aspettano giornate fantastiche in amore. Venere vi renderà irresistibili agli occhi di tanti. Perché non fare un passo in avanti con il partner? Qualcosa di solido? Può essere arrivato il momento di fare un figlio o di sposarsi.

PESCI

Cari Pesci, i prossimi giorni li dedicherete principalmente al lavoro e alla diplomazia con i vostri colleghi di lavoro. In amore tutto filerà liscio. Finalmente. Costruite qualcosa di speciale con il partner, valutate una convivenza o il matrimonio e recuperare la passione che si è un po’ affievolita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottime giornate sul fronte dell’amore.