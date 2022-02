Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore è stabile, è da un po’ che non ci sono grandi novità. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio evitare piccole complicazioni, soprattutto perché i weekend di febbraio saranno pieni di ripensamenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 febbraio 2022), in amore vi attende una giornata così così: opposizione della Luna e voi siete un po’ prevenuti su alcuni argomenti… Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ confusi, ma nulla di grave. Tranquilli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dove essere cauti e non strafare in amore, soprattutto il 10 del mese. Lavoro? Se avete un negozio potreste avere qualche spesa in più, se potete rimandate qualcosa a maggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è favorevole e riporta in vista un amore: potrebbe regalare anche forza nei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che la situazione sia positiva: un ruolo precario potrebbe diventare definitivo. Di certo non mancherà la voglia di rimettersi in gioco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 8 febbraio 2022), c’è ancora un po’ di agitazione in amore: doppia prudenza con i nati sotto i segni del Toro e dello Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, è normare qualche ritardo, non scoraggiatevi.

PESCI

Cari Pesci, bene l’amore con Luna favorevole: potete recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è buona, il recupero c’è. Se non vedete miglioramenti dovete solo essere più ottimisti e fiduciosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: forza nei sentimenti. Bene anche il lavoro.