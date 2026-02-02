Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:24
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 3 febbraio 2026

Immagine di copertina
AGF. Nella foto Paolo Fox
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete più rimandare una decisione che riguarda lavoro o sentimenti. Venere vi protegge, ma chiede sincerità, prima di tutto con voi stessi. Sul lavoro c’è una proposta interessante, da valutare con calma. In amore le coppie che hanno vissuto tensioni possono recuperare, ma solo se entrambi fanno un passo verso l’altro. I single sono affascinanti, ma devono evitare storie complicate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 febbraio 2026), il cielo vi chiede di trasformare questa intensità in consapevolezza. Sul lavoro c’è una sfida importante: qualcuno vi osserva, e non per criticarvi. In amore siete magnetici, ma anche diffidenti. Se qualcuno vuole entrare davvero nella vostra vita, dovete aprire una porta, non solo una fessura. Periodo favorevole per chi vuole chiudere un capitolo e iniziarne uno nuovo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo vi spinge a guardare lontano, a progettare, a sognare in grande. Sul lavoro attenzione però a non trascurare i dettagli: l’entusiasmo va accompagnato dalla concretezza. In amore avete bisogno di spazio, ma non di solitudine. Chi è in coppia deve ritrovare complicità, chi è solo potrebbe innamorarsi di qualcuno “diverso dal solito”.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete fatto scelte importanti e ora il cielo vi chiede di mantenerle con coerenza. Sul lavoro siete determinati, ma un po’ stanchi: concedetevi una pausa. In amore fate fatica a esprimere ciò che provate, ma questo è il momento giusto per farlo. Le coppie solide resistono, quelle fragili devono chiarire. Favoriti i progetti a lungo termine.

oroscopo paolo fox domani
AGF. Nella foto Paolo Fox
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 febbraio 2026), avete idee brillanti, ma non tutti riescono a starvi dietro. Sul lavoro potete proporre qualcosa di nuovo, ma scegliete bene i tempi. In amore siete imprevedibili: chi vi ama deve accettare questa vostra natura, ma voi dovete ricordarvi che la libertà non esclude la presenza. I single vivono incontri stimolanti, anche improvvisi.

PESCI

Cari Pesci, il vostro è un cielo romantico e ispirato, ma anche un po’ confuso. Le emozioni sono forti, e non sempre riuscite a gestirle. Sul lavoro seguite l’intuito, ma senza perdere il contatto con la realtà. In amore avete bisogno di dolcezza e conferme. Le coppie devono proteggere il sentimento da interferenze esterne, mentre chi è solo potrebbe vivere un incontro karmico, di quelli che lasciano il segno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il vostro è un cielo romantico e ispirato, ma anche un po’ confuso.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 febbraio 2026) per tutti i segni
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 1 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 febbraio 2026
Ricerca