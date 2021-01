Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere a febbraio tornerà favorevole, cercate di allargare le vostre conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, per coloro che hanno da tempo un’attività è giunto il momento di sperimentare nuove strade.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, il transito di Venere rende l’amore ancora positivo ma attenzione perché da febbraio sarà critico. Capitolo lavoro: accusate un po’ di stanchezza, avete però la possibilità di risolvere un problema che da tempo vi affligge.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le ultime 48 ore sono state parecchio agitate… Calma. Da giovedì 28 gennaio le cose andranno decisamente meglio. Per quanto riguarda il lavoro, il quadro generale di domani è positivo, dovrete però fare le cose con calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani – 26 gennaio 2021 – prestate attenzione all’amore, la Luna è in opposizione e potrebbero nascere delle piccole polemiche (probabilmente inutili). Per quanto riguarda il lavoro, dovete capire che circondarsi di persone giuste è la chiave per fare strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (26 gennaio 2021), nelle prossime ore continuerete la vostra ricerca dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, se possibile cercate di risolvere un problema rimasto in sospeso.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata che potrà regalarvi molte risposte, anche quelle che aspettavate da tempo. Capitolo lavoro: nelle prossime ore potrete ottenere dei risultati, in particolare se dovete risolvere una questione burocratica o legale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata che potrebbe essere piena di risposte. Bene il lavoro.

