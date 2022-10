Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 25 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 25 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore è di nuovo protagonista come non vi capitava da tempo. Chi non sta più bene con una persona potrebbe cercarne un’altra. Siete stanchi della solita routine e volete lanciarvi in nuove avventure. Se una situazione lavorativa non vi soddisfa, fate un passo indietro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 ottobre 2022), periodo interessante per riaccendere una passione che ormai è sopita. Sono poche le coppie che vogliono lasciarsi, sono di più quelle che discutono. Magari è il caso di chiarirsi. Fase di ottimo recupero sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero interessante per il vostro segno. Il periodo aiuta chi sta entrando in una nuova relazione. Si può realizzare qualcosa di davvero speciale. Favoriti i rapporti nati in questo periodo. Novità positive per chi ha cause aperte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore nascono buone e nuove emozioni. Una persona nata sotto il segno dello Scorpione potrebbe darvi un’indicazione utile sul lavoro. Magari nasce un’occasione da cogliere al volo. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 ottobre 2022), la situazione diventa agitata per le coppie che hanno avuto problemi in passato. Sul lavoro non volete discutere inutilmente. Oggi le cose potrebbero essere diverse e troverete fiducia in chi vi circonda.

PESCI

Cari Pesci, qualche tensione sul lavoro come non vi capitava da tempo. In amore è un periodo davvero interessante. Finalmente avete superato dei contrasti in famiglia. Tensioni nell’ambiente di lavoro. Le cose non vanno come vorreste. Ma cercate di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime stelle in amore, sia per chi ha una storia di lunga data che per chi si è appena conosciuto.