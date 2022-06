Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 21 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 21 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi la Luna in opposizione vi invita ad essere molto calmi. Cercate di mantenere la calma, altrimenti le cose potrebbero non andare secondo il previsto. Nuovi impegni all’orizzonte, si, ma non perdete il vostro equilibrio. Avete degli obiettivi, fate in modo di realizzarli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 giugno 2022), con Venere non più in opposizione potete ottenere grandi cose in amore. Potreste ad esempio trovare l’anima gemella. Sul lavoro c’è un netto miglioramento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi aspettano ottime giornate in amore ma anche sul lavoro non si scherza. C’è un progetto importante in vista anche sul lavoro. Magari partirà un accordo o un contratto che attendevate da tempo, oppure un aumento. Insomma, stelle favorevoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore è davvero molto distante da voi. Forse avete litigato con il partner, o comunque qualcosa non sta andando secondo i piano. Prendetevi una giornata di relax sul lavoro se ci riuscite. Magari potete ricaricare le pile e ripartire con più grinta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 giugno 2022), questa Luna favorisce le ricuciture. Potete sanare strappi di lungo corso. Con la fine del mese, potreste avere soddisfazioni in più sul lavoro. Magari un aumento o maggiori responsabilità.

PESCI

Cari Pesci, le coppie che vivono perplessità non dovrebbero fare pressioni in questi giorno. Meglio fermarsi un attimo e provare a chiarirsi, ovviamente attraverso il dialogo. Sul lavoro ci vorrà un po’ di pazienza in questi giorni. Le cose non stanno andando come vorreste, ma non fatevi prendere dall’ansia e dallo stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: vi attendono ottime giornate in amore. Sfruttatele a pieno.