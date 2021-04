Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vita sentimentale è sempre piena di momenti di incertezze. Per quanto riguarda il lavoro, domani sarete più contenti. La situazione è in miglioramento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la gelosia e la collera dovreste metterle da parte; da domani Sole e Mercurio saranno opposti, faranno compagnia a Venere. Capitolo lavoro: se dovete portare avanti un progetto non sarà facile trovare un collaboratore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di domani la Luna sarà favorevole, sfruttate questo momento per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, non amate i compromessi ma in questo periodo forse è giusto accettarne uno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, si prospetta un’altra giornata interessante: il Sole è favorevole insieme a Mercurio. Per quanto riguarda il lavoro, con queste stelle si può risentire di un forte disagio ma che sarà superato in poco tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, anche i piccoli contrasti in amore andrebbero tenuti sotto controllo: Sole, Mercurio e Venere contrari, attenzione alle parole. Lavoro? Ci sarà qualcosa di buono in vista del futuro.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata è decisamente più intrigante per le relazioni, tre pianeti favorevoli e dal 23 anche Marte tornerà favorevole. Lavoro? Dipende dal tipo di attività ma ci saranno miglioramenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: gran giornata per l’amore. Miglioramenti sul lavoro.

