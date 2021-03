Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete single? Non temete, fiducia nel futuro. Per quanto riguarda il lavoro, la fortuna è dalla vostra parte, potreste risolvere un problema che vi portate dietro da qualche giorno: coraggio. È arrivato il momento di sistemare tutto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (2 marzo), vi sentirete più forti in amore, attenzione però a non portare le tensioni in casa. Capitolo lavoro: non commettete errori in questi giorni. Calma…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete vissuto diversi problemi in coppia, il cielo è complicato… Per quanto riguarda il lavoro, le proposte che farete in questo mese saranno accettate: ricordate però che gli impegni poi vanno portati a termine. Sempre.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna non è favorevole ma questo non significa che ci sarà una discussione in amore. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore avrete belle opportunità per far valere le vostre idee. Probabilmente ci saranno spese importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore la situazione sarà buona: tuttavia se una storia è in crisi converrà affrontare subito il problema. Per quanto riguarda il lavoro, se siete agitati non fate mosse azzardate. Ci sono tanti pianeti nel vostro segno: Giove, Saturno, Mercurio… Attenti alla confusione.

PESCI

Cari Pesci, domani prestate attenzione: farete degli incontri molto interessanti; preparatevi, conoscenze intriganti in vista. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie. Varrà la pena ascoltare i suggerimenti che arriveranno dai collaboratori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: bene l’amore (incontri interessanti) e il lavoro (ascoltate i consigli).

