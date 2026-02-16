Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 17 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, governata anch’essa da Venere, vive un momento di riflessione sui sentimenti. Vuoi equilibrio, ma per ottenerlo devi fare una scelta chiara. Le coppie in crisi devono affrontare i problemi senza rimandare. Nel lavoro, possibili collaborazioni vantaggiose. Mantieni la diplomazia, ma non sacrificare troppo te stesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 17 febbraio 2026), sei intenso e magnetico. Questo periodo parla di trasformazione: qualcosa finisce, qualcosa rinasce. In amore, o tutto o niente. Attenzione alla gelosia. Nel lavoro, è il momento di agire con determinazione ma senza svelare tutte le tue mosse. Il mistero resta la tua arma vincente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di libertà e nuovi orizzonti. Questo è un cielo che favorisce viaggi, studi e contatti con l’estero. In amore, evita promesse che non puoi mantenere. Sul lavoro, nuove prospettive si aprono se accetti una sfida fuori dalla tua zona di comfort. Segui l’entusiasmo, ma con senso pratico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la tua determinazione è in crescita. Sei concentrato sugli obiettivi e pronto a fare sacrifici pur di raggiungerli. In amore, però, non trascurare chi ti sta accanto: non tutto è lavoro. Periodo positivo per consolidare una posizione professionale. Ricorda che il successo è più dolce se condiviso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 17 febbraio 2026), periodo di idee brillanti e voglia di rivoluzione. Sei un segno che guarda avanti, e ora potresti sentire l’esigenza di cambiare ambiente o progetto. In amore, desideri stimoli mentali prima ancora che passione. Sul lavoro, una proposta insolita può rivelarsi vincente.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità alle stelle. Questo è un momento in cui l’intuito è fortissimo: ascolta le sensazioni. In amore, romanticismo e sogni, ma attenzione a non idealizzare troppo chi hai davanti. Nel lavoro, serve più concretezza. Le stelle ti proteggono, ma devi mettere anche tu un po’ di ordine nei tuoi progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibilità alle stelle. Questo è un momento in cui l’intuito è fortissimo.