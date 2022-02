Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 15 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 15 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore procede per il verso giusto. Se c’è una persona che vi piace, iniziatevi a farvi avanti. D’altronde se siete single non avete nulla da perdere. Inoltre potete contare sulla protezione di Mercurio. Sul lavoro è un periodo di grande rinnovamento, soprattutto per chi ha un’attività in proprio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (15 febbraio 2022), in amore ci sono fastidi e discussioni da risolvere il prima possibile. Cercate di non prendervela troppo, ma far finta di niente non è mai una giusta soluzione. Sul lavoro dovete recuperare, ma fatelo con calma. Aspettate il 17 per avanzare delle richieste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna vi permetterà di risolvere il prima possibile dei problemi sentimentali. Mercurio vi protegge e custodisce. Sul lavoro attenzione, possono esserci forti discussioni. Sarete chiamati a fare cose che vi entusiasmano poco, ma non potete tirarvi indietro, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore le cose stanno girando per il verso giusto, e tra il 17 e il 18 arriverà il vostro momento. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi e dimostrare tutto il vostro affetto. Sul lavoro nei prossimi giorni potrebbe arrivare quella chiamata speciale che stavate tanto aspettando.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 15 febbraio 2022), per chi vive relazioni di lunga data, è il caso di fare attenzione. Forse la routine sta uccidendo il sentimento? Siete stanchi del vostro partner? Sul lavoro è un momento propizio nel quale possono esserci maggiori guadagni.

PESCI

Cari Pesci, l’amore va gestito con prudenza, se non volete litigare con chi vi circonda. Sul lavoro stanno arrivando proposte importanti e molto positive. Date tempo al tempo e non rimarrete delusi. Presto tutto andrà per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottimo periodo sia in amore che sul lavoro.