Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non date spazio a persone che non meritano il vostro interesse. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ nervosi per le numerose cose da fare, la Luna dissonante porterà confusione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 settembre 2021), vi attende un fine settimana positivo per i sentimenti, favorite le coppie di lunga data. Capitolo lavoro: nonostante Saturno contrario, potrete venire a capo di problemi legati alle finanze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi aspetta un pomeriggio sottotono per i sentimenti, cercate di sfruttare la mattinata quando la Luna sarà nel vostro segno. Capitolo lavoro: potrete risolvere eventuali dissidi nati nel recente passato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante le ore pomeridiane con la Luna nel vostro segno le emozioni non mancheranno di certo. Per quanto riguarda il lavoro, potrete superare la crisi che c’è stata lo scorso anno. A lavoro!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 settembre 2021), Venere dissonante suggerisce che le storie che nasceranno adesso dovranno essere ben calibrate. Lavoro? Dovrete fare attenzioni alle finanze, ponderate bene le spese.

PESCI

Cari Pesci, con la Luna favorevole le storie che nasceranno domani avranno una marcia in più. Lavorativamente parlando non sprecate le occasioni, ci sono buone probabilità che voi possiate accettare incarichi gratificanti da qui al prossimo futuro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: Luna favorevole, bene l’amore e il lavoro (novità in vista).

