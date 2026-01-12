Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 13 gennaio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non puoi più rimandare una scelta importante, soprattutto in ambito lavorativo. Venere ti aiuta nei rapporti, ma solo se sei sincera fino in fondo. In amore è il momento di capire cosa vuoi davvero: stabilità o libertà? Le coppie ritrovano complicità, i single sono affascinanti ma indecisi. Bene la creatività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 gennaio 2026), nulla è superficiale, tutto è intenso. Sul lavoro puoi chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo, ma serve coraggio. In amore le passioni sono forti, ma anche le gelosie: attenzione a non rovinare tutto per paura di perdere. Chi è solo vive attrazioni magnetiche. Energia potente, da gestire con saggezza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo favorisce viaggi, studi, nuovi orizzonti professionali. È il momento di credere di più in te stesso. In amore c’è bisogno di sincerità: se una relazione ti sta stretta, non ignorarlo. Le coppie che condividono obiettivi si rafforzano. Ottimismo in crescita, ma attenzione alle spese impulsive.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei forte ma stanco. Hai dato molto e ora il cielo ti chiede di rallentare un attimo per capire dove stai andando. Sul lavoro sei affidabile e concreto, ma non caricarti di tutto da solo. In amore c’è bisogno di più emozione: lascia cadere le difese. Chi è solo potrebbe incontrare qualcuno in ambito lavorativo. Recupero fisico graduale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 gennaio 2026), il cielo ti spinge verso il cambiamento. Idee nuove, progetti alternativi, voglia di rompere gli schemi. Sul lavoro puoi fare scelte coraggiose, soprattutto se senti che qualcosa non ti rappresenta più. In amore sei imprevedibile: affascini, ma devi imparare a restare. I single vivono incontri fuori dal comune. Buona energia mentale.

PESCI

Cari Pesci, sei in sintonia con le emozioni e con l’intuito. Questo è un cielo che parla di sogni, ma anche di concretezza: devi imparare a dare forma a ciò che senti. Sul lavoro arrivano conferme, anche piccole, ma importanti. In amore c’è dolcezza e bisogno di protezione. Le coppie si rafforzano, i single devono credere di più nel proprio valore. Bene la spiritualità e la creatività.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: questo cielo favorisce viaggi, studi, nuovi orizzonti professionali. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca