Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 11 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 11 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata perfetta per parlare di sentimenti. Tante cose sono cambiate nella vostra carriera e tante cambieranno nel corso dei prossimi mesi. Dovete solo avere il coraggio delle vostre azioni e di prendere decisioni rischiose ma vincenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 ottobre 2022), non è il caso di agitare troppo le acque in questi giorni, perché sono già abbastanza torbide. Potreste rimettere in discussione tutto. C’è da risolvere qualche diatriba al lavoro, fatelo subito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fase di grande recupero in ambito sentimentale. Potrebbero arrivare chiamate per nuovi e inaspettati lavori. Anche in posti e situazioni che possono portare lontano. Forse è il caso di rimboccarsi le maniche. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, inizia per voi una fase di grande recupero. Potete fare e portare a termine molte cose, anche più di quanto pensate. O magari recuperare un rapporto ormai logoro, anche di amicizia. Chi ha avviato da poco un’attività, deve fare di tutto per tenerla aperta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 ottobre 2022), mantenete la calma, inutile litigare con il partner. Sul lavoro, se non riesci a chiudere certi contratti, forse è perché non siete dell’umore giusto. Avreste bisogno di una pausa, per poi ripartire al meglio.

PESCI

Cari Pesci, giornate fondamentali per i sentimenti. Nascono cose belle e importanti. Non avete voglia di perdere tempo con i colleghi, allora forse vi conviene parlare chiaramente. Capite da che parte state andando e rimboccatevi le maniche. Insomma, date il massimo e non rimarrete delusi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: in amore ripartite alla grande.