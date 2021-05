Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, buone notizie in amore, soprattutto per quanto riguarda le storie nate da poco. Molti di voi invece preferiscono godersi avventure di una notte o comunque poco impegnative. Sul lavoro non manca l’ansia, perché finora non tutto è andato come avreste voluto. Tranquilli perché le cose miglioreranno presto, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (3 maggio), dovete fare parecchia attenzione in amore, perché soprattutto all’inizio di questa settimana potrebbero esserci forti discussioni. Se siete single, forse non è il momento migliore per rimettersi in pista. Sul lavoro ancora non tutto va per il meglio, ma da metà maggio potrete fare grandi cose.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non riuscite proprio a lasciarvi andare. Questo vale soprattutto se state conoscendo una nuova persona e notate che non c’è tanto feeling. Presi da tanti impegni, rischiate facilmente di diventare polemici. Sul lavoro, Giove e Saturno sono dalla tua parte, ma la settimana va un po’ a rallentatore. Abbiate pazienza, tutto si risolverà presto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore ci sono buone notizie perché Venere ha un transito favorevole. Se c’è qualcuno che vi piace, dovete dichiararvi e lasciarvi andare maggiormente, d’altronde non avete nulla da perdere. Sul lavoro ora che Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, potrebbero arrivare nuove opportunità. Valutate pro e contro prima di accettare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna entra nel segno e questa è sempre un’ottima notizia. Eppure la tensione non manca: in amore venite da un periodo difficile. Da un lato vorreste innamorarvi di nuovo, dall’altro avete paura di soffrire di nuovo o di finire dipendenti di situazioni complesse.

PESCI

Cari Pesci, le storie nate da poco non sono facili da gestire. Tante questioni potrebbero essere messe in discussione. Datevi tempo, senza farvi prendere dalla fretta. Sul lavoro stelle promettenti su molti punti di vista. Giove in particolare inizierà un transito positivo. Avete tanti progetti da portare avanti, ottime opportunità soprattutto al mercoledì.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con l’influsso positivo di Venere, ci sono buone opportunità sia in amore che nel lavoro.

