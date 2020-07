Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 27 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 27 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, negli ultimi giorni una persona che era scomparsa da molto tempo è tornata a farsi sentire: la cosa vi destabilizza, visto che si tratta di qualcuno di veramente speciale, ma le stelle vi consigliano di non guardare troppo al passato. Se avete deciso di passare oltre, un motivo c’è stato. Ascoltate il vostro cuore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, per mesi avete fatto una corte spietata a una persona che sembrava non ricambiare le vostre attenzioni. Adesso, invece, lo scenario sembra cambiato e ancora fate fatica a crederci. L’oroscopo di domani di Paolo Fox, tuttavia, vi mette in guardia: non sarà un periodo semplice per voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questi giorni potrebbe presentarsi un’occasione imperdibile sul lavoro: dovrete essere bravi ad approfittarne, anche perché alcuni colleghi sono pronti a prendere il vostro posto. Fatevi più furbi: le stelle vi esortano a smettere di essere eccessivamente altruisti, se la cosa va poi a vostro discapito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, venite da un periodo molto faticoso a causa del lavoro, ma anche di un rapporto con un amico che sembra essersi rovinato. Sapete di avere fatto degli errori, ma ci sono ancora gli estremi per recuperare. Impegnatevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, anche per voi questo non è il periodo migliore della vita. L’oroscopo di domani di Paolo Fox annuncia una giornata di grande preoccupazione, soprattutto per alcuni vostri cari che sono lontani. Tenete duro, le cose si sistemeranno presto.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana potrebbe arrivare una grande occasione di guadagno. Nel frattempo, però, non togliete attenzione al vostro lavoro, perché è una fase delicata e c’è bisogno di tutto il vostro impegno. Buone notizie in arrivo in famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: le stelle sono tutte per voi e sul lavoro ci sono ottime notizie in arrivo. Continuate così.

