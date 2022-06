Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 27 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 27 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore sarete molto polemici. Solitamente cercate sempre di mantenere un equilibrio ma ora ne avete abbastanza e se alcune situazioni non vanno bene potreste pensare di cambiare aria. Fate attenzione ai modi in cui dite certe cose perché potreste irritare qualcuno. Periodo positivo per chi lavora fianco a fianco con il partner o ha un progetto importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 giugno 2022), non chiudete le porte all’amore. Non bruciate tutte le relazioni e non pensate che la persona che vi interessa debba fare tutto ciò che volete voi. Cercate di maturare sentimenti e interesse giorno dopo giorno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete delle stelle importanti: tanta energia in vista. Periodo di emozioni in corso e occasioni di riscatto in cui siete attivissimi. Avete però qualche problema di soldi: forse dovrete accettare un lavoro con un guadagno minore o restituire qualcosa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è la settimana migliore per rievocare tensioni d’amore o parlare in famiglia. Siete un po’ stanchi e a volte vi torna la malinconia. Dovete cercare di recuperare un po’ di tranquillità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 giugno 2022), polemiche in vista sia in ambito amoroso sia in quello lavorativo. Dal punto di vista economico avreste bisogno di più soldi, ma è anche vero che ultimamente avete speso decisamente troppo!

PESCI

Cari Pesci, occasione in arrivo per chi lavora in un’azienda. Questo periodo non è da sprecare ma assolutamente da sfruttare, anche per chi non è più entusiasta di un progetto avviato qualche tempo fa. In amore potete recuperare da qualcosa che non è andato bene…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottimo periodo sia per il lavoro sia per l’amore.