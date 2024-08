Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, a molti di voi nel corso delle prossime ore si potrebbero ripresentare situazioni vissute anche nel passato. Potreste anche incontrare persone che non vedevate da tempo. Si prevede un recupero psicofisico notevole. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 agosto 2024), molti stano vincendo delle battaglie di tipo psico-fisico e, per chi è stato male per anni, si tratta di un traguardo importante. Arriva una svolta, anche finanziaria. Bene così! Cercate di tenere la barra dritta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se di recente ci sono stati conflitti o allontanamenti, ora si può ripartire alla grande. Venere e Marte favorevoli vi garantiranno voglia di andare lontano ed esplorare nuovi lidi sia nel lavoro sia nella vita privata. Datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore potreste arrabbiarvi se qualcuno non fa ciò che deve fare (almeno secondo voi…). In particolare le donne saranno piuttosto severe con gli uomini. Se c’è troppa privazione di libertà, più di qualcuno potrebbe sparire… Attenzione! Moderatevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 agosto 2024), questo è un momento di forza per tutti coloro che vogliono regalarsi un’emozione importante, una sensazione speciale o farsi scivolare addosso un periodo difficile e pesante da sopportare.

PESCI

Cari Pesci, in queste ore di fine agosto state provando emozioni sempre più forti per quanto riguarda le relazioni. Venerdì e sabato sono state giornate confuse che hanno messo in discussione tutto ma ora potrete amare o vivere qualcosa di bello.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: Venere e Marte favorevoli vi garantiranno voglia di andare lontano.