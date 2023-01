Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sta per iniziare una settimana fantastica. Anche se le storie del passato creeranno qualche fastidio, tutto andrà per il meglio. Per quanto riguarda il lavoro, non si esclude l’arrivo di occasioni importanti da cogliere al volo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 gennaio 2023), la prossima per voi sarà una settimana discreta. Nella vita di coppia tornerà la voglia di discutere, mentre nel lavoro attualmente la situazione è un po’ bloccata. Provate a forzare la mano…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se un’unione ha registrato cedimenti, ora bisogna capire il motivo. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà l’opportunità di seguire da vicino l’evoluzione di un progetto importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una discreta settimana. In amore le stelle chiederanno chiarezza, mentre nel lavoro c’è chi è affaticato, molto affaticato. Cercate di riposare un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 gennaio 2023), le coppie in crisi devono trovare il tempo per stare insieme. Solo così tutto migliorerà velocemente. Per quanto riguarda il lavoro, c’è agitazione che potrebbe rivelarsi produttiva. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, le coppie che vivono un legame da tempo, vorranno definirlo. Fare chiarezza una volta per tutte. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno buone idee da sfruttare e sviluppare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: arriveranno buone idee da sfruttare e sviluppare…