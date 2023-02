Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non siete ancora certi di sapere cosa state cercando realmente in amore ma di sicuro avete bisogno di vivere sensazioni più intriganti. E’ il momento per iniziare a programmare qualche viaggio interessante. Qualcosa che vi svaghi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 febbraio 2023), i rapporti sentimentali necessitano di riprendersi da un periodo di difficoltà. La settimana risulterà monotona e sarete molto presi dai vostri impegni ma allo stesso tempo dovrete cercare di non trascurare troppo il vostro partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Marte in transito influirà sul vostro umore e questo farà sì che affronterete le giornate con tono decisamente alto e ottimista. Fate attenzione a qualche piccolo inganno da parte di una persona che conoscete molto bene…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore sarete infastiditi da chi vi riempie di false illusioni ma, fortunatamente, non sempre date molta importanza alle loro parole. Cercate di trascorrere una settimana tranquilla anche in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 febbraio 2023), nel corso della settimana che sta iniziando si alterneranno delle giornate molte accese e dei giorni che vi vedranno decisamente sottotono. Il vostro umore giocherà un ruolo fondamentale nelle relazioni, sia quelle amorose sia quelle di lavoro.

PESCI

Cari Pesci, durante la settimana che sta per iniziare dovrete prendervi del tempo libero per trascorrere qualche ora in compagnia dei vostri cari. Cercate anche di trovare del tempo per il partner…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: Marte in transito influirà sul vostro umore in modo positivo.