Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata che aiuta tutti coloro che vogliono fare qualcosa in più, recuperare l’amore, parlare in famiglia, cercare delle soluzioni… Con questo Marte favorevole non vi manca l’energia. Le storie d’amore nate ad agosto sono molto importanti…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 settembre 2021), settembre e ottobre sono mesi di ricarica per voi. Non adagiatevi troppo su situazioni non valide e cercate delle soluzioni. Momento di forza per le relazioni professionali e sul lavoro. Decisioni importanti entro novembre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, al via una settimana interessante per le relazioni interpersonali. Siete un segno generalmente ottimista, dunque se siete persone pessimiste vuol dire che non state facendo la vita che vorreste. Chi può deve cambiare orario, stile di lavoro o direttamente impiego.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Saturno nel segno vi porta responsabilità ma in un certo senso non bisogna tornare al passato. Se ad esempio aspirate a una sicurezza che avevate l’anno scorso e che ora non c’è più forse sarà meglio cambiare tutto e voltare pagina.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (13 settembre 2021), nei prossimi tre mesi dovrete essere assolutamente cauti. Miglioramenti in arrivo dal punto di vista economico-finanziario a partire da dicembre.

PESCI

Cari Pesci, l’amore può essere un po’ sottotono ma solo per qualche ora o perché qualcuno ha il partner lontano. Settembre e ottobre però sono mesi di grande recupero. Ottime stelle per chi deve portare avanti un progetto di lavoro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: giorante interessanti per i sentimenti.

