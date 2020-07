Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi sentite un po’ stanchi, specie al mattino, ma nel corso della giornata si recupereranno le energie. Sul lavoro dovete fare quello che vi sentite, alla fine vedrete che le cose andranno bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, cercate di evitare discussioni e tensioni, domani (13 luglio) c’è molto nervosismo e questo può ripercuotersi nella coppia. Secondo l’oroscopo di Fox di domani, attenzione anche sul lavoro, le distrazioni in questo periodo non vanno bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la situazione sentimentale è ancora confusa: se una storia non va, non vi interstadite. Potrebbe esserci qualche problema con un Pesci o una Vergine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste cercare di avvicinarvi a qualcuno che vi interessa: il periodo è favorevole. Qualche problema finanziario affligge le coppie che hanno da poco allargato la famiglia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (13 luglio), potrebbe esserci qualche problema nelle relazioni interpersonali. Cercate di essere cauti. Anche per quanto riguarda il lavoro, non esagerate ed evitate le decisioni importanti.

PESCI

Cari Pesci, la mattina partirà sottotono, ma nel pomeriggio si recupererà: cercate però di non innervosirvi. Sul lavoro serve maggiore attenzione, qualcuno potrebbe approfittarsi di te.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime notizie in amore, ma per le coppie problemi finanziari in vista.

