Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 13 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, le stelle domani proteggono i sentimenti soprattutto nella prima parte della giornata: fidati del tuo istinto. Se una storia è arrivata al capolinea non avere paura di voltare pagina. Sul lavoro se ci sono accordi in vista.

TORO

Cari Toro, avete la Luna dalla vostra parte e questo vi spinge a vivere l’amore in modo chiaro e senza sotterfugi, volete emozioni vere. Sul lavoro domani dovrete cercare di non stancarvi troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore meglio fare le cose con calma: anche e soprattutto le discussioni. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, attenzione alle spese. C’è un po’ di stanchezza, dovreste riposare di più. O almeno provarci.

CANCRO

Cari Cancro, evitate le discussioni. Se non potete farlo, cercate di rimandarle al pomeriggio. C’è un po’ di nervosismo in chi è indeciso tra due storie. Qualche problema professionale per chi lavora part-time.

LEONE

Cari Leone, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – si prospetta una giornata buona per i nuovi incontri e per le emozioni. I sentimenti possono decollare. Sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione.

VERGINE

Cara Vergine, la mattina parte con un po’ di agitazione, ma poi le cose si sistemano, perché la Luna diventa positiva e potrebbe arrivare qualcosa di buono. Sul lavoro c’è un problema da risolvere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: ottima giornata per quanto riguarda l’amore. Qualche discussione sul lavoro.

