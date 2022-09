Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 12 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 12 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi è single può avere voglia di ritrovare l’anima gemella, ma è meglio non impegnarsi in situazioni complicate. Una bugia potrebbe venire a galla a breve e finirete con il rimanere con il cerino in mano. Ricordate infatti che le bugie hanno le gambe corte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 settembre 2022), chi è single ha voglia di amare e non restare più solo. Ma non dovete accontentarvi, anzi cercate sempre la persona più giusta da avere al vostro fianco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa Venere porterà nella coppia un certo malumore. Per i single arriveranno momenti migliori, dovete tenere duro perché presto riprenderete in mano la vostra vita, ma ancora dovete resistere un po’.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, rimettete in gioco i sentimenti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Con l’aiuto di Venere infatti ci saranno ottime opportunità per fare bene. Le coppie possono riprendere in mano la propria vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 settembre 2022), Venere non è più in opposizione e questa è un’ottima cosa. Potete rimettervi in gioco e ripartire alla grande. Se siete single, è il momento di cercare l’anima gemella.

PESCI

Cari Pesci, dovete superare un disagio non di poco conto. In amore insomma avete davvero bisogno di dare una svolta e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Possono esserci ottime opportunità per fare bene. Insomma, rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con Venere che vi protegge ci sono ottime opportunità di successo.