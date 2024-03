Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà una giornata complicata: avevate così tanti progetti per questa primavera, ma adesso è tutto bloccato e voi non la state vivendo benissimo. Il consiglio delle stelle è di cercare il buono anche in questo periodo: guardatevi attorno, accanto, riconoscete quei volti che avete forse troppo spesso dato per scontato e donatevi l’amore che meritate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 aprile 2024), sta per iniziare una fase di grande ripresa per voi. State attraversando un periodo complesso e di solitudine, ma avete anche capito che al posto di piangervi addosso potete approfittarne per tagliare definitivamente i rami secchi della vostra vita. Non soltanto le persone: il lavoro, gli amici, gli hobby. Eliminate il superfluo, darete nuovo spazio a quel che conta davvero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quante perplessità nella vostra testa. In questo periodo di relativa calma avete avuto modo di pensare, forse un po’ troppo. Il risultato è un caleidoscopio di emozioni e pensieri dai quali vi viene adesso difficile districarvi. Mettete ordine, stabilite le priorità e soprattutto agite. Pensare soltanto non vi porta a nulla: solo ad accumulare frustrazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi bene. Avete attraversato dei mesi complicatissimi, chi per una storia naufragata, chi per qualche problema grosso in famiglia. Adesso la situazione si sta ristabilendo. Non cadete però nell’errore di volere tutto subito: siete ancora convalescenti, quindi cautela.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 aprile 2024), sarà una giornata di forte nervosismo. Anche le persone che vi vogliono più bene, negli ultimi giorni, hanno fatto fatica a starvi vicino. Che ne dite di cambiare finalmente atteggiamento e guardarvi un po’ meglio dentro?

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un periodo molto particolare in amore. Alcuni di voi, infatti, si stanno rendendo conto che la loro storia sembra arrivata al capolinea. Altri, invece, nonostante siano ancora innamorati del partner, hanno una enorme cotta per un’altra persona. Approfittate di questo lunedì per mettere un po’ di ordine nella vostra testa. E soprattutto nel cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: il vostro cielo non è ancora roseo, ma vivrete una giornata di grande fiducia. E non vi capita spesso.