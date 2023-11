Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo cielo è molto interessante per l’amore che può finalmente essere vissuto bene. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Sul lavoro ci sono novità in arrivo. Fatevi trovare pronti e non rimarrete delusi. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 novembre 2023), in amore siete sempre attratti da persone misteriose e anche un po’ sfuggenti ma meglio puntare su qualcuno di più chiaro e stabile. Sul lavoro c’è qualche cambiamento in arrivo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo privilegia l’amore e le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro c’è una forte stanchezza ma stringete i denti, il weekend è vicino. Vi toglierete belle soddisfazioni in ogni campo. Rimboccatevi le maniche e ci saranno belle soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se siete ancora single cercate di non essere troppo sulle vostre e buttatevi di più. Sul lavoro arrivano belle opportunità da cogliere al volo. Vedrete che presto otterrete grandi cose in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 novembre 2023), in amore bisogna prendere una decisione importante e seguire il proprio istinto. Sul lavoro siete un po’ confusi ma cercate di capire cosa volete.

PESCI

Cari Pesci, in amore bisogna prendere una decisione importante e seguire il proprio istinto. Sul lavoro siete un po’ confusi ma cercate di capire cosa volete. Non tutto funziona bene, ma c’è sempre di peggio. Dovete stringere i denti. Rimboccatevi le maniche. Arriverete a ottenere grandi cose in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: è arrivato il momento di decidere cosa fare per il vostro futuro. Ogni lasciata è persa.