Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la Luna nel segno potrebbero esserci presto novità positive, il meglio in particolare potrebbe arrivare nel pomeriggio. Sul lavoro avete parecchi dubbi, ma verranno sciolti presto. Inutile fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Andate dritti per la vostra strada.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 giugno 2022), potreste incontrare una persona speciale e inaspettata che farà battervi il cuore forte. Sul lavoro vi sentite stanchi e affaticati. Dovete riposare di più e ricaricare le pile. Abbozzate se qualcuno vi stuzzica inutilmente solo per farvi perdere la pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non potete tenere due piedi in una scarpa. Dovete decidere da che parte volete stare. Specie in amore, non è mai un bene avere due storie contemporaneamente. Forse è il caso di parlare chiaramente e prendersi le proprie responsabilità. Sul lavoro siete fiacchi e svogliati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in mattinata siete un po’ polemici, come se vorreste qualcosa in più che ancora vi manca. In serata le cose andranno meglio. Sul lavoro avete maggiori responsabilità e questo vi pesa, non siete tipi che amano avere certi ruoli. Ma dimostrate di essere all’altezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 giugno 2022), in questo periodo le discussioni sono all’ordine del giorno, specie con le persone a cui volete più bene. Avete tanta voglia di cambiare, specie sul lavoro, ma non è facile, non ci sono ottime opportunità.

PESCI

Cari Pesci, cercate di parlare chiaramente e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Nel fine settimana ci saranno emozioni forti e positive. Sul lavoro a breve grosse novità, qualcosa si sbloccherà e voi potrete ottenere una promozione tanto attesa e meritata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: grandi emozioni in arrivo e promozioni sul lavoro.