Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 7 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 7 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore e nelle relazioni sociali siete piuttosto affettuosi e carini con gli altri, ma quando decidete di troncare un rapporto definitivamente difficilmente tornate indietro sulle vostre decisioni. Se ci sono tensioni con un ex, meglio cercare di chiarire subito senza trascinare avanti rancori e polemiche inutili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 settembre 2023), amate la bella vita, piena di novità e circondata da affetti. Ma siete anche un segno governato da Marte e per questo motivo amate la battaglia e la contesa. Nei prossimi giorni potrebbero nascere discussioni e incomprensioni in famiglia o nel lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le opposizioni di Mercurio e Luna non promettono nulla di buono, soprattutto per quanto riguarda la gestione della casa. Ci saranno delle spese da dover affrontare o degli imprevisti che potrebbero comportare un certo esborso economico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove e Saturno sono dalla vostra parte e vi proteggeranno dalle polemiche e dalle insidie della vita quotidiana. Avete tanti progetti o tanti affari che bollono in pentola e non potete perdere tempo in inutili discussioni con persone che invece vorrebbero rallentare le vostre ambizioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 settembre 2023), Venere in opposizione sta creando molti dubbi e molte perplessità. I single hanno poca voglia di impegnarsi e preferiscono soprattutto vivere dei rapporti part time senza particolari vincoli. Per voi l’amicizia conta più di tutto e rappresenta una forma di evasione e di libertà.

PESCI

Cari Pesci, Saturno sta transitando nel segno e inevitabilmente riporterà in auge il passato. Alcuni progetti che avevate messo in archivio, adesso torneranno a rappresentare un motivo di interesse. Con Sole e Mercurio in opposizione non sarà facile riuscire ad andare d’accordo con tutti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Giove e Saturno sono dalla vostra parte e vi proteggeranno dalle polemiche e dalle insidie della vita quotidiana.